بارك النائب فريد هيكل الخازن، للبنان "انتهاء الحرب والسلام على أرض الأرز، تحية لمن صمد في بلدته، ولمن صمد بنزوحه، ولمن صمد باستضافته كلّ نازح، عزاؤنا لشهداء الوطن ودعواتنا بالشفاء للجرحى"، مشيرا الى أننا "أمام لحظة تاريخية، فلننطلق معًا نحو بناء الدولة ومؤسساتها واعادة الشرعية".

كانت هذه تفاصيل خبر فريد الخازن: إننا أمام لحظة تاريخية فلننطلق معًا نحو بناء الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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