مجلس الوزراء جدد تأكيد الالتزام بتنفيذ القرار الـ1701 بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة

جدد مجلس الوزراء التأكيد على قراره الرقم 1 تاريخ 11/10/2024، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 الصادر عن مجلس الامن الدولي بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة.

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