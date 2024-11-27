الاب مونس: في 2006 توقفت الحرب ليلة عيد انتقال العذراء وفي 2024 ليلة عيد الأيقونة العجائبية

أشار الأب البرفسور يوسف مونس الى أنه "سنة 2006 حدث وقف اطلاق النار ليلة 14 آب ليلة عيد انتقال السيدة العذراء واليوم ايضا سنة 2024 حدث وقرر بلحظة غير متوقعة وبتدخل أقول من مريم العذراء وقف انطلاق ليلة في ليلة 27 تشرين الثاني ليلة عيد الايقونة العجائبية"، لافتا الى أن " لبنان مكرس للسيدة العذراء وهي تحميه وهي قائمة حارسة على أهله وأرضه وجباله وحدوده".

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