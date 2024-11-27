قبيسي: ليشهد التّاريخ بأننا قدّمنا سادتنا شهداء على مذبح الوطن وكل العالم يتفرّج

أشار عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي في تصريح له الى ان "الوطن المقاوم، لو كنا نستطيع العيش بين الركام لوجب علينا ترك الدمار الذي سببهُ العدو الصّهيوني على حاله في الطرقات والحارات، لترى كلّ الأجيال القادمة ما فعلت إسرائيل بمدينتنا النبطية، بتراثنا وجمال بيوتنا وحضارة أجدادنا، همجيٍة لا مثيل لها بقتل الأبرياء والأتقياء من اللبنايين".
أضاف: "ليشهد التّاريخ بأننا قدّمنا سادتنا شهداء على مذبح الوطن لأجل قضية فلسطين، وكل العالم يتفرّج ويقدّم الدعم للمجرم على حساب أصحاب الأرض الذين كتبوا بدمائهم تاريخاً جديداً بعدم الرضوخ للظالم مهما بلغت قوته وجبروته، فالإمام الحسين إنتصر بشهادتهِ ويزيد في أسفل سافلين".
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