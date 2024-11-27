ارسلان اتصل ببري مهنأ على قرار وقف إطلاق النار

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" أنّ "رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه برّي، هنّأه خلاله على قرار وقف إطلاق النار، وبحث معه في آخر المستجدات الراهنة".

وأشارت في بيان لها، إلى "تأكيد أرسلان في خلال الإتصال أهمية الدور الذي لعبه برّي في المفاوضات، وحكمته وثباته وصلابته الذين ساهموا بشكل كبير بالإسراع في اتفاق وقف إطلاق النار".