الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع هطول امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية والمسائية، تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر، ونحذرمن تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1400 متر".

واشارت الى أن "كتل هوائية باردة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات ودرجات حرارة باردة دون معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الخميس المقبل، حيث يستقر الطقس مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها يوم الأحد ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة يوم الاثنين المقبل بمنخفض جوي ماطر مصدره ايطاليا والذي يقترب تدريجيا".

كما حذّرت من "تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم الأربعاء، غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ويبقى خطر تكون الجليد ليلا وخلال ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1300 متر. لذا نحذر من خطر الإنزلاقات".

وذكرت أن "طقس الخميس غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع هطول امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية والمسائية، تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر، ونحذرمن تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1400 متر".

واوضحت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1400 متر".

واضافت أن "طقس السبت قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تقارب معدلاتها الموسمية مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ1500 متر".