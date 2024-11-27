شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب توصى بتشكيل لجنة لبحث تسليم مشروعات رى بمنطقة القنطرة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض النائب محمد طلبة، طلب الإحاطة بشأن تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش رى السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية مما يعرض المساحات المنزرعة للبور.

أوصت لجنة الزراعة والرى، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، نزول لجنة على أرض الواقع لمعاينة تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، على أن تكون اللجنة من عضوية، وزراة الري، التنمية المحلية، وجهاز التعمير، مديرية الزراعة، لمعاينة المشكلة على الطبيعة، وذلك يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر المقبل، وموافاة لجنة الزراعة بنتائج الزيارة الميدانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.