شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كتلة الحوار: مشهد عودة النازحين اللبنانيين يدفع كل عاقل لصيانة السلام والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، بوقف إطلاق النار في لبنان، قائلا "نعم إنه وقف إطلاق حذر لكنه يدعو للتفاؤل، لذلك اثمن قرار وقف إطلاق النار في لبنان حتي لو كان غير محدد المدة.. لأن حديث السلام لا يمكن سماعه تحت دوي المدافع".

واعتبر في تصريح لـ"الخليج 365" أن قرار وقف اطلاق النار هو الأنجح منذ 7 أكتوبر 2023، أو الوسيلة السياسية الوحيدة التي تم تفعيلها منذ انطلاق أول طلقه، لذى فعلى كل القوي الدولية الفاعلة رعايته و ضمان استمراره وتطوره وصولا لوقف نهائي لإطلاق النار.

وقال إن مشهد عوده النازحين اللبنانيين إلى منازلهم يدفع كل عاقل في المجتمع الدولي لصيانة السلام ووقف الحرب وتحقيق أمن الشعوب وسلامها، كما أن وقف إطلاق النار في لبنان يعزز أيضا من تخفيف التوترات في الشرق الأوسط و مرشح لانسحابه علي دول المواجهه و قطاع غزه إن افلح واستمر.

وتابع : نتمني للدولة اللبنانية وجيشها أن يستثمروا هذه المحنة في إعادة صياغه تمركزها السياسي والأمني داخليا وخارجيا.. فمقدرات الأمن القومي للدول ليست مجالا للعبث أو المغامرة.