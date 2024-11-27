شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: وقف إطلاق النار بلبنان خطوة جيدة ليعلو صوت السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار فى لبنان بناء على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموافقة إسرائيل ولبنان، خطوة جيدة تدعو للتفاؤل بأن يعلو صوت السلام في المنطقة، فقد يكون بداية لعودة مفاوضات إطلاق النار فى قطاع غزة للمشهد مرة أخرى، وأن يلتفت المجتمع الدولى لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة ويتصدى لهذا العدوان الغاشم.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال تصريحها لـ ”الخليج 365” أنه على كافة الأطراف السماع لصوت الحكمة والجلوس على طاولة المفاوضات من جديد ليعم السلام بالمنطقة ووقف نزيف الدم المستمر، وأكدت أن صوت الحكمة متمثل في الدولة المصرية التي نادت بالسلام منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة في تداعيات السابع من أكتوبر 2023، وشددت الدولة المصرية على رفضها التام لتصفية القضية الفلسطينية فهى قضية مصر الأولى وستظل الجهود المصرية مستمرة للحفاظ على القضية الفلسطينية.



