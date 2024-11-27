شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يعزى شيخ الازهر فى شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالعاصمة الإدارية لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار "عبدالرازق "عن خالص تعازيه لشيخ الأزهر ولأسرته،داعيا الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته.

كما أعرب عن تقديره لفضيلته و جهوده فى نشر صحيح الدين والتعريف بالإسلام الوسطى ومجابهة الفكر المتطرفة مشيدا بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف فى تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولى و التصدى للتعصب و العنف و الفكر المتطرف.

واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن.