زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب وسط اليابان ولا تحذير من تسونامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، محافظة إيشيكاوا ومحافظات أخرى بوسط اليابان، دون إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن حدوث أي خلل بمحطة شيكا للطاقة النووية في إيشيكاوا، وفقًا لشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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