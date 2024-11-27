استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء للنازحين بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، استهدف مركزاً لإيواء النازحين بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ستة شهداء بينهم أطفال ونساء، وعدد من المصابين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، ونسف مبانٍ سكنية في جباليا وبيت لاهيا ورفح.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة من مدن نابلس ،قلقيلية، طوباس، رام الله، وداهمت منازل عدة واعتدت على سكانها.

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