الخارجية الاردنية رحّبت بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان: خطوة مهمة يجب أن تستتبع الى قطاع غزة

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بـ"إعلان وقف إطلاق النار في لبنان برعاية أميركية-فرنسية، خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "دعم الاردن للبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وضمان إعمار ما دمرته الحرب وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للبنان".
وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة خطوةً أولى نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع".
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