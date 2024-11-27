الموسوي: أي اتفاقات بين إسرائيل وأميركا لا تعنينا وسيتم اختيار الموعد المناسب لتشييع السيد نصرالله

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، في تصريح لقناة "الميادين"، على أن "العدو رفع شعارات كبيرة لسحق المقاومة فإذ به يتوسل لوقف إطلاق النار".

وأوضح أن "المقاومة أكدت أنه لا عودة للمستوطنين إلى الشمال إلا بالمفاوضات غير المباشرة ووقف إطلاق النار"، وقال: "تحية كبرى للبيئة الحاضنة من كل الأطياف والمناطق والمذاهب".

وذكر الموسوي أن "المفاوضات كانت تتم بشكل غير مباشر وأؤكد أن ما جرى هو آلية تطبيقية للقرار 1701".

وشدد على أن "أي اتفاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لا تعنينا"، معلنا أنه "سيتم اختيار الوقت والموعد المناسب لتشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله".