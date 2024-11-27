النشرة: اعادة فتح طريق ميمس التي تربط قضاء حاصبيا بمرجعيون أمام السيارات

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "اعادة فتح طريق ميمس التي تربط قضاء حاصبيا بقضاء مرجعيون أمام السيارات، بعد ان قام الجيش اللبناني برفقة قوات اليونيفل بردم الحفرة التي نتجت عن القصف الجوي المعادي للطريق".

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