انطوان نصرالله: من هي الجهة التي ستجبرنا ان نجلس مع بعضنا ونتصارح لكي نصل الى نظام يخرجنا من حالة لا وطن

أشار المحامي انطوان نصرالله، في تصريح له الى انه "خرجنا من الحرب او اخرجنا منها بخسائر كبيرة اهمها خسارة وحدتنا الداخلية".

واضاف : السؤال المركزي من هي الجهة الداخلية او الخارجية التي ستجبرنا ان نجلس مع بعضنا البعض ونتصارح لكي نصل الى نظام يخرجنا من حالة لا وطن ولا دولة؟