زحمة سير خانقة على اوتوستراد الفرزل باتجاه رياق - بعلبك

يشهد اوتوستراد الفرزل باتجاه رياق - بعلبك زحمة سير خانقة جراء الاعداد الكبيرة من النازحين الذين قرروا العودة الى قراهم ومنازلهم مع بدء سريان قرار وقف اطلاق النار.

ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء بعد عدوان إسرائيلي واسع.

وبدأ أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية في العودة إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار، في وقت لم يعد فيه بعد سكان الشمال في المستوطنات الإسرائيلية جراء عمليات حزب الله التي استهدفت المستوطنات ومواقع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.