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صور جديدة متداولة لمسؤول التنسيق والإرتباط في حزب الله وفيق صفا ويبدو بصحة جيدة

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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لمسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في حزب الله وفيق صفا ويبدو بصحة جيدة.

هذا الظهور لصفا يأتي بعد فترة غياب أعقبت محاولة اغتيال مزعومة قيل انها استهدفته في بيروت قبل أسابيع، وأدت الى مجزرة مروعة في المبنيين المستهدفين، وأسفرن عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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