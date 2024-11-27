صور جديدة متداولة لمسؤول التنسيق والإرتباط في حزب الله وفيق صفا ويبدو بصحة جيدة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لمسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في حزب الله وفيق صفا ويبدو بصحة جيدة. هذا الظهور لصفا يأتي بعد فترة غياب أعقبت محاولة اغتيال مزعومة قيل انها استهدفته في بيروت قبل أسابيع، وأدت الى مجزرة مروعة في المبنيين المستهدفين، وأسفرن عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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