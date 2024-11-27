شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى يثمن وقف إطلاق النار بلبنان.. ويؤكد: نأمل تطبيقه فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، بموافقة إسرائيل ولبنان على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا القرار خطوة نحو تحسين الأوضاع ويمهد لوقف إطلاق النار في غزة أيضا فى أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الوضع فى الأراضي الفلسطينية تتعرض للعقاب الجماعى ودخلت حيز الإبادة بشكل كامل.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن تصريحات بايدن عن أن إسرائيل لم تشن الحرب، والشعب اللبناني لم يكن يريد الحرب، مخادعا و مغايرا للحقيقة، مشيرا إلى أن تعنت إسرائيل امام جميع الإدانات العالمية واستمرارها في الحرب على غزة هو ما تسبب في اتساع رقعة الصراع.

وأضاف مهنى، أن استمرار اسرائيل وتعنتها في وقف الحرب في غزة يجعل المنطقة بأكملها على صفيح ساخن، ويدخل أطراف جديدة في كل يوم يمر، خاصة وأن الحرب على غزة دمرت جميع المعاني الإنسانية وتجسدت فيها الوحشية وقتل الأطفال والشيوخ والنساء وسط صمت من العالم أجمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تسعى جاهدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى حل جذري من أجل وقف إطلاق النار في غزة، بل وإيجاد حل دائم بحل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني حق تحقيق مصيره والتعبير عن نفسه ورأيه والحفاظ على أرضه.

