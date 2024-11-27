شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: وقف إطلاق النار فى لبنان خطوة على طريق استعادة استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان برعاية "أمريكيه فرنسية" خطوة علي طريق استعاده الاستقرار بالمنطقة، مشددا أن العبرة بمدي الالتزام بتطبيق الاتفاق طبقا للقرار 1701 طوال المدة الزمنية الممنوحة لتنفيذ الاتفاق في خلال 60 يوما وهي مده ليست بقليلة في ظل تصريحات نتنياهو بأن أحد أهم أهداف الموافقة علي الاتفاق هو استعاده الجيش الإسرائيلي لقوته وتسليحه الذى تعطل نظرا لتأخر شحنات الأسلحة له.

وثمن الحزب موقف مصر الثابت والذي عبر عنه الرئيس في قمه الرياض بدعم الشعب اللبناني ودعوة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته نحو وقف الحرب علي لبنان وكذا وقف الحرب على غزة.

وأضاف هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد أن تكرار سيناريو 2006 بتكثيف الهجمات علي لبنان قبل دخول القرار حيز التنفيذ تؤكد علي أن إسرائيل لا تغير سياستها لاسيما وأنها لم تستطع تنفيذ أيا من الأهداف المعلنة قبل العملية البرية التى تكبدت فيها إسرائيل خسائر بشرية كبيرة فى خلال شهر واحد وهو ماعبر عنه نتنياهو بأن الاتفاق هو حفاظ على حياة جنوده.

وأكد أن الاتفاق خطوه نحو استعادة الهدوء للمنطقة وحماية الشعب اللبناني إلا أن هذا الاستقرار لن يستعاد بصورة كاملة إلا بعد وقف الحرب علي غزة وتنفيذ الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطينى نحو إقامة دولته.



