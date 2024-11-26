بن غفير: الاتفاق خطأ تاريخي وهو عودة إلى مفهوم الصمت مقابل الصمت

اشار وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، الى أن "الاتفاق خطأ تاريخي وهو عودة إلى مفهوم الصمت مقابل الصمت".

وأمس، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، أن " الحرب في لبنان يجب أن تنتهي عندما نهزم الطرف الآخر". مضيفا بشأن الاتفاق مع لبنان، أنه "اتفاق موقع على الجليد وحزب الله سيعود للتسلح مرة أخرى".

ورأى أننا "نضيع فرصة تاريخية لتركيع حزب الله وبإمكاننا الاستمرار في سحقه".