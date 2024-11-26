شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: شهادة رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى باقتصاد مصر يؤكد صلابته ومرونته والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى الصناعة اهتماما خاص، وللقطاع الزراعى نصيب أيضا، وذلك لأهمية القطاعين فى تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المزيد من فرص العمل والعملة الصعبة، ولهذا الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بالقطاع الصناعي على وجه التحديد لعودة الريادة للصناعة الوطنية مرة أخرى.

وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسى، لرئيس المنتدى الاقتصادى العالمى أهمية التعاون المشترك وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار، خطوة جادة لدعم الصناعة، ورسالة لطمأنة الصانعين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، خاصة بعد إشادة رئيس المنتدى بالخطوات الكبيرة لمصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات، وهو ما يؤكد أن الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة نتج عنها نتائج إيجابية على أرض الواقع.



وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القطاع الصناعي يشهد اهتماما كبيرا، وانعكس ذلك على البنية التحتية، والتكنولوجية، التي أصبحت مهيأة بصورة كبيرة لاستقبال استثمارات ضخمة فى القطاع الصناعى، إضافة إلى حزمة التيسيرات والتسهيلات ومواكبة التطورات العالمية، والعمل طوال الوقت على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين أو القطاع الخاص بشكل عام، إضافة إلى البيئة التشريعية التى أصبحت مهيأة بصورة كبيرة أيضا.



وأشار الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ 8 سنوات هو كلمة السر فى دعم الاقتصاد المصري وتجاوز التحديات والأزمات الراهنة التي يشهدها العالم أجمع.