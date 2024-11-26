شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يضع أولوية لتمكين المرأة الريفية وتوطين الصناعات الحرفية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، وأيضا المرأة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وحرص التحالف على الاهتمام بالحرف اليدوية تعد جزءًا من الهوية المصرية، والعمل من أجل توفير المشروعات التي تمكين من تحسين الظروف المعيشية للنساء في القرى، وتوفر مراكز الاستدامة التدريب والموارد اللازمة لتمكين المرأة، مما يساعد على تحسين دخلها واستقلاليتها المادية، وتوفير فرص العمل للسيدات، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة وتحقيق دخل مستدام للسيدات القرويات.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومؤسسة صناع الخير ومجموعة اي فاينانس، أول نموذج لمراكز الاستدامة المتنقلة لتدريب وتشغيل السيدات الريفيات في مجال الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، وذلك في إطار خطة لتوسيع عدد المراكز في مختلف القرى، مما يساهم في تحقيق أهداف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية ودعم الصناعات اليدوية.

وتشمل الدورات التدريبية التي يعمل عليها التحالف مجموعة واسعة من المهارات الحرفية، مثل الخياطة والتفصيل والتطريز اليدوي والمشغولات الجلدية والمكرمية والخوص والعرجون وصناعة الكليم والسجاد اليدوي، وتسعى هذه الدورات إلى تطوير مهارات السيدات القرويات وتمكينهن من إنتاج منتجات عالية الجودة، مما يساهم في توطين الصناعات الحرفية وتعزيز الاقتصاد المحلي.