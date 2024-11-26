الجيش الإسرائيلي هدد مبانٍ في بيروت وتحديدًا في راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط

وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا جديدا إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: راس بيروت، المزرعة، مصيطبة وزقاق البلاط.

وزعم "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن الجيش الاسرائيلي غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها".