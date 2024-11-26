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وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا جديدا إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: راس بيروت، المزرعة، مصيطبة وزقاق البلاط.
وزعم "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن الجيش الاسرائيلي غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي هدد مبانٍ في بيروت وتحديدًا في راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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