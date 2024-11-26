شكرا لقرائتكم خبر عن السفير صلاح حليمة: مصر تلعب دورا محوريا لوقف الحرب فى لبنان وغزة والسودان والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن مصر تلعب دورا محوريا فى محاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار ليس فقط في لبنان وقطاع غزة ولكن في السودان أيضا، موضحا أن الدولة المصرية تسعى لوقف إطلاق النار في غزة منذ اندلاع الحرب.

وأضاف السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن مصر تعمل على وقف الحرب على لبنان والعمل على حفظ المؤسسات اللبنانية وتوقف العدوان الغاشم الإسرائيلي، ويكون هناك تحرك عاجل لمعالجة الأوضاع في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تتصل بشكل متواصل مع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار في السودان ومعالجة الأوضاع الإنسانية ومعالجة الأوضاع من الناحية السياسية ووقف التدهور، مؤكدا أن مصر تجنح إلى الحلول السياسية ومؤخرا كان هناك اجتماعا رباعيا ضم الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة وكان تركيزه على وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية وضرورة أن يكون هناك أفق سياسي.