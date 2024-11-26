شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: البنية التحتية القوية ساعدت مصر على النهوض بقطاع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أيمن محسب عضو لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن العشر سنوات الماضية شهدت إقامة بنية تحتية قوية ساعدت مصر على النهوض بقطاع الصناعة، قائلا: "البنية التحتية القوية وتشييد العديد من الطرق والمدن الصناعية، كل ده أساس نقف عليه لاستكمال بناء الصناعة في مصر، وشبابنا قادرون على النهوض بالصناعة".

وأضاف أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن اتجاه الحكومة بأن يكون من 70 إلى 80% من المنتج المستورد يتم إنتاجه محليا هذه خطوة عظيمة وتحقيق جيد لقطاع الصناعة، فضلا عن مميزات منح الرخص الذهبية ومعاملة المستثمر الاجنبي معاملة المستثمر المحلي لمصري.

وأكد النائب أيمن محسب، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار من شأنه تشجيع كبير جدا للمستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي سيحصل على 5 سنوات حد أدنى اعفاء ضريبي وما يحدث طفرة صناعية تشهدها الدولة المصرية.