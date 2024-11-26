شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: توجيهات الرئيس السيسى بتوطين الصناعات خطوة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة وتوطين وتشجيع الصناعة تعتبر خطوة حيوية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه التوجيهات تلعب دورًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي، وتطويره بشكل يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي.

وأضاف عاشور في تصريحات صحفية أن تحفيز وتوطين الصناعة الوطنية يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوجيه إزالة التحديات التي تواجه الصناعة المحلية يسهم في تحسين الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.

هذا بجانب المساعدة في خلق فرص العمل من خلال تشجيع الصناعة وتوطينها، ويتم فتح المزيد من فرص العمل للمواطنين، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار " عاشور" أن الصناعات المحلية توفر فرصًا لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، مما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب على أن التوجيه بإزالة العقبات أمام القطاع الصناعي وتوفير بيئة عمل مواتية، يساهم في جعل القطاع الصناعي أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية مما يساعد في تحسين البنية التحتية الصناعية وزيادة الإنتاجية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توطين الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والطبية، مما يعزز الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للبلد في مواجهة الأزمات الخارجية، قائلا أن توجيهات إزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وتوطين وتشجيع الصناعات تعد خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحسين القدرة التنافسية، وتحفيز النمو المستدام.