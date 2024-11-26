شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إعلام الشيوخ: مهرجان العالم علمين أثبت نجاحه ويقدم محتوى يناسب الجميع والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مهرجان العالم العلمين أثبت نجاحه على مدار الفترة الماضية، لاسيما فى ظل التنظيم الجيد وإعداد محتوى يناسب جميع السائحين الموجودين داخل مدينة العلمين فى فترة الصيف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، والتى شهدت مناقشة طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن وضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي في مصر".

وشدد محمود مسلم على أهمية تطوير تجربة العالم علمين لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح خلال الفترة القادمة، مما سيساهم فى زيادة الجذب السياحي لمصر.

ودعا رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلي ضرورة تقييم تجربة مهرجان العالم علمين والاستفادة منها لدعم أجندة الترويج السياحي لمصر في العالم .

من جانبه طالب النائب محمود القط، بوضع مهرجان "العالم علمين" علي الأجندة السياحية، لاسيما وأنه مهرجان حقق نجاحا وأصبح له شكل وموعد محدد وهيكل تفصيلي لبرنامجة، يتضمن فاعليات متنوعية فنية وثقافية، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد علي اهمية استثمار هذا الحدث الهام.