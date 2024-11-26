شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: توطين صناعة اللقاحات يفتح المجال لجذب استثمارات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب على أهمية توطين صناعة لقاحات الأنفلونزا وشلل الأطفال في مصر وهو يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحسين الأمن الصحى الوطنى، فهذه الخطوة تعكس قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الرعاية الصحية وتعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن توطين هذه الصناعة يمكن لمصر ضمان توافر اللقاحات لمواطنيها في وقت الحاجة خصوصًا في حالات تفشي الأمراض مثل الأنفلونزا الموسمية توطين صناعة لقاحات الأنفلونزا وشلل الأطفال في مصر يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحسين الأمن الصحي الوطني، تعزيز الاقتصاد، والحد من التحديات المرتبطة بالأزمات الصحية.

وتابعت: "هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الرعاية الصحية وتعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، كما أنه يعزز من قدرة مصر على الاستجابة بشكل أسرع للأوبئة.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن إنتاج اللقاحات بشكل مستقل محليا سيساعد في تحصين المواطنين بشكل أسرع، ويقلل من فترة انتظار الحصول على اللقاحات من الخارج، استيراد اللقاحات يعرض الميزانية الوطنية لتكاليف مرتفعة. توطين صناعة اللقاحات سيقلل هذه التكاليف، وبالتالي يمكن تخصيص الموارد لقطاعات أخرى مثل الصحة العامة والتعليم، وأضافت أن توطين صناعة اللقاحات يفتح المجال لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع الأدوية والصناعات الدوائية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز توفير فرص العمل للشباب والمهنيين في قطاع الصناعة الدوائية.