شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة أمام "الشيوخ": وضع مهرجان "العالم علمين" بخطة الترويج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت أيتن أحمد فؤاد، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وضع مهرجان "العالم علمين"، على خطة الترويج السياحى لمصر، باعتباره أحد المهرجانات الهامة التى تفرض نفسها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، والتي شهدت مناقشة طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن وضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي في مصر".

وقالت أيتن أحمد فؤاد، إن الهيئة لديها أدواتها الترويجية للأحداث الهامة، ومنها استضافة البلوجر والوفود الإعلامية المحلية والأجنبية علي حد السواء، وهو ما جري اتباعه في مهرجان "العالم علمين" الماضي، مشيرة إلي قيام وزير السياحة بزيارة المهرجان بصحبة وفد دبلوماسي يضم 12 سفير لدول أجنبية مختلفة، أعقبة مؤتمر صحفي.

وأضافت "فؤاد"، أن مهرجان "العالم علمين" فرش نفسه علي الإعلام المحلي والدولي والهيئة مهته بالترويج له، وكذلك كافة الأحداث الهامة، حيث يتم تطوير الأجندة طوال الوقت وتهدف الهيئة إيصال رساله مفادها أن مصر وإن امتكلت حضارة قويه عظيمة لكنها أيضا دوله شابة قادره.

يأتي ذلك تعقيبا علي النائب محمود القط، الذي طالب بوضع مهرجان "العالم علميين" علي الأجندة السياحية، لاسيما وأنه مهرجان حقق نجاحا، وأصبح له شكل وموعد محدد وهيكل تفصيلي لبرنامجة، يتضمن فاعليات متنوعية فنية وثقافية، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد علي اهمية استثمار هذا الحدث الهام.