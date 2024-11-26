شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون الخارجية بالصحفيين تستضيف سفير فنزويلا بالقاهرة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، بعد غد، الخميس، برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتي، سفير جمهورية فنزويلا، لدى مصر "ويلمر أومار بارينتوس"، وذلك فى حوار مفتوح معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

يأتى ذلك فى ضوء إعلان نتيجة الانتخابات الفنزويلية الأخيرة والتي رفضت نتيجتها الولايات المتحدة وموقف حكومة فنزويلا من بريكس ورؤيتها أنه أداة للتحرر الاقتصادى من هيمنة الدولار على التعاملات الاقتصادية الدولية"، وما هي أهم ملامح تعزيز العلاقات لفنزويلا مع الدول العربية الفترة القادمة وموقفها من القضية الفلسطينية" وذلك في الرابعة عصرا بمبني النقابة.