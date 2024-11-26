شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: قادرون على تحقيق نهضة صناعية بشرط تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، باستمرار قيام البنك المركزى والمنظومة المصرفية، بتوفير التمويل اللازم من العملات الأجنبية، لاستيراد المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة فى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصر، مشيرا إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية، وأن حل مشاكلنا الاقتصادية يكون من خلال نهضة صناعية تحقق الاكتفاء الذاتى، وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية بالاستغناء عن استيراد السلع الاستفزازية والسلع التى لها بديل محلى.

وعبر الشهابي عن إيمانه بقدرتنا على تحقيق نهضة صناعية تنهى كل مشاكلنا الاقتصادية، بشرط تنفيذ الحكومة الدقيق لكل تكليفات الرئيس السيسى التى جاءت فى صدر خطاب التكليف، ومنها بالاهتمام بتحديث الصناعة وتطويرها وتعميقها وتوطينها وجعل مصر مركز صناعى عالمى، مثمنا دعوة رئيس الحكومة لرجال الأعمال بالعمل على تعميق التصنيع المحلى ليصل إلى نسبة لا تقل عن 80% ، لزيادة القيمة المضافة فى الصناعات وتوطين الصناعات المغذية وذلك للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات منوها بأنها الطريق الأمثل لتنفيذ تكليفات الرئيس الحكومة .

أكد رئيس حزب الجيل ان البنية التحتية التى أقامتها الدولة فى السنوات العشرة الأخيرة من شبكة طرق على النظام الدولى المتصلة بعدد كبير من الكبارى والانفاق وكذلك وسائل النقل الحديثة القادرة على الربط بين المناطق الصناعية فى محافظات البلاد المختلفة وبين الموانئ المتطورة التى أنفقت الدولة لتطويرها مليارات الجنيهات كانت ضرورية للنهوض بالصناعة والزراعة والاقتصاد، مشددا على عامل جذب شديد وقوى للاستثمارات العربية والأجنبية، مما يجعل القطاع الصناعى قاطرة التنمية الاقتصادية فى البلاد .

دعا الشهابي الحكومة بالاستمرار فى تطوير وتحديث الشركات المملوكة للدولة سواء كانت قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، معربا عن تقديره المجهودات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية فى هذا الاتجاه.