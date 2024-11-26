شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "إسكان النواب" يطالب بتوطين الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، زيادة المكافآت الخاصة بالمهندسين، لدفع عجلة ووتيرة إجراءات قانون التصالح، مطالبا بتوطين الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة وليس نقلهم فقط، ويكون ذلك من خلال خدمات تناسب جميع الفئات الطبقات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، لمناقشة البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر، بشأن سياسات وخطط الوزارة لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوة التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور شريف الشربينى، وزير الإسكان.