شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن عن قرار الجنايات: الدولة ماضية فى استراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، قائلا:"هذا القرار يبعث برسالة للداخل والعالم أجمع أن الدولة المصرية ماضية فى استراتيجية حقوق الإنسان التى أعلنت عنها فى سبتمبر 2021 ".

وأضاف عمرو سليمان خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن ما تذهب إليه الدولة المصرية فى جمهوريتها الجديدة هو عقد هام سيُكتب فى التاريخ أن فى هذا التوقيت، أضفنا للدولة بعدا هاما فى أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها والكل تحت مظلتها يلقى الرعاية طالما أنه يحترم القانون وسيادة دولته.

وأوضح عمرو سليمان أن صدور هذا القرار من محكمة الجنايات يؤسس للفكر المؤسسى للدولة المصرية، والقائم على أن مؤسسات الدولة هى التى تقوم بدورها فى ما هو من شأنه رفع مستوى تمثيل المؤسسات المصرية ومؤسسات الدولة بشكل واقعى.

