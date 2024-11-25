شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يوقع مع وفد الجمعية الوطنية الجيبوتية مذكرة تفاهم مشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس السيد دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية والوفد المرافق له.

ورحب المستشار "عبدالرازق" بالوفد الشقيق مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين معرباً عن تطلعه فى أن تساهم فى دعم اواصر التعاون بينهما فى مختلف المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية فى ظل العلاقات الأخوية بين القيادتين السياسيتين.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ على حرص مجلس الشيوخ المصرى على دعم العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة مشيراً إلى أن جيبوتى بلداً عزيزاً على قلب المصريين جميعاً.

وأكد المستشار "عبد الرازق" أن مواجهة القضايا والتحديات الدولية التى تفرض نفسها على العالم والمنطقة تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر وهو ما تحرص عليه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية عن تقديره لحفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق له منذ حضوره مؤكداً سعادته بزيارة مجلس الشيوخ وآملاً أن تنعكس هذه الزيارة بالإيجاب على العلاقات المصرية الجيبوتية وان تزداد الزيارات الثنائية بين المجلسين فى الفترة القادمة لتبادل الخبرات وإثراء التعاون المشترك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين المصرى والجيبوتي.

شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المجلسين، وحضره المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الجيبوتية برئاسة النائب عادل عبد الفتاح مأمون وسفير جيبوتى بالقاهرة د. أحمد على بري.