شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشهد المقابلات الشخصية للمتقدمين للقيد بالجدول العام والان مع تفاصيل الخبر

أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لنادي المحامين النهري بالمعادي، لمتابعة الخدمات المقدمة للمحامين.

وخلال تواجده بالنادي النهري؛ شهد المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للالتحاق بنقابة المحامين، للوقوف على سير المقابلات الشخصية بشكل سليم.

وناقش نقيب المحامين المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا، التي تدور محليا وإقليميا ودوليا للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي.

وطالب نقيب المحامين من المتقدمين للالتحاق بنقابة المحامين، بضرورة الاطلاع الدائم، وتكوين مخزون ثقافي ومعرفي يكون لهم ذخرًا في مهنة المحاماة.

وتواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.