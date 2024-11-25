شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: أشكر الرئيس السيسى على ثقته بتعينى عضوا بالمجلس الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

توجهت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس تحرير الخليج 365، بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته لتعينها عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما وجهت "الشافعى"، الشكر والتقدير لمجلس نقابة الصحفيين لترشحها ضمن الشخصيات التي رشحها مجلس النقابة لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وقالت علا الشافعى في تصريحات لها، إن التحديات التي تواجه الإعلام تحديات كبيرة مرتبطة بالتوسع فى استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى، مشيرة الى أن المجلس الأعلى للإعلام بتشكيله الجديد عليه دور كبير في المرحلة المقبلة لمواجهة هذه التحديات.

ولفتت علا الشافعى الى أن التشكيل الجديد للمجلس برئاسة المهندس خالد عبد العزيز يضم أصحاب الكفاءة والخبرة في القطاع الإعلامي والصحفي مما يؤكد قدرتهم على قيادة المشهدين الإعلامي والصحفي خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس تحرير الخليج 365، أنهم سيعملون على مواصلة تطوير الأداء الإعلامي بما يرتقى الى الطموحات الجديدة.