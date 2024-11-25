شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني بـ"الشيوخ" يطالب بإصدار نشرات توعية للمصريين المسافرين للخارج والان مع تفاصيل الخبر

شهد اجتماع لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، اليوم، نظر الاقتراح برغبة المُقدم من النائب إيهاب أبو كليلة موجهاً إلي وزيري السياحة والطيران المدني، بشأن إصدار نشرات توعية للمصريين المسافرين.

وطالب النائب إيهاب أبو كليله، بضرورة إصدار نشرات توعية للمصريين المسافرين للخارج حول الاشتراطات اللازمة للسفر سواء للسياحة أو للعمل أو للعلاج، لافتا إلي تعرض الركاب المسافرين للخارج المشاكل تنظيمية وإدارية تضطرهم للمنع من السفر وتكبدهم خسائر مالية كبيرة، بسبب وجود بعض القصور في القرارات التنظيمية الخاصة بالاشتراطات اللازمة للموافقة على سفر المواطن المصرى للخارج.

وقال "أبو كليلة" إن بعض المواطنين المصريين يعاني من عدة مشاكل أثناء السفر للخارج، بسبب عدم وجود نشرات توعوية وتثقيفية حول الاشتراطات الخاصة بالسفر، وهو ما يعرض المسافرين أحيانًا لتحمل غرامات مالية عند إعادة تغيير حجوزات التذاكر، وأحيانا حرمانهم من السفر.

وأشار "أبو كليلة" إلي عدد من المشاكل التي تطرح نفسها، منها إصدار تذاكر المواطن يحمل جواز سفر غير مسموح باستخدامه إلا للسفر لدولتي السعودية والأردن،وكذلك إذن السفر من مصلحة الجوازات لمن هم دون الأربعين عاماً و فوق الثماني عشر عاماً من الإدارة العامة للجوازات عند سفرهم لعدد من الدول التي تكون محل حظر. إذن السفر للأطفال دون مصاحبة أولياء أمورهم من الإدارة العامة للجوازات ،فضلا عن عدم إصدار تذاكر سفر لأي دولة من دول الشنجن إلا إذا كانت هي الدولة الصادر بشأنها التأشيرة أو كان قد استخدمها سلفاً ومازالت سارية.

وشدد النائب إيهاب أبو كليلة بضرورة إلزام شركات الطيران وجميع الجهات المعنية بإصدار نشرات توعية للمسافرين وتوزيعها على مكاتب السفر وفي المطارات من أجل استيفاء الطلبات اللازمة للسفر حتى لا تحدث مشكلة للمسافر قبل مغادرته أو عند وصوله إلى بلد المقصد، وإلزام المسافر بالتوقيع على علمه بجميع القرارات أو الاشتراطات الواجب توافرها في حالة السفر لدولة معينة، من خلال إعداد نموذج عند طلب المسافر حجز تذاكر السفر من الشركات السياحية حتى لا يتعرض الراكب لمشاكل تضطره للمنع من السفر و تكبده خسائر مالية كبيرة.

فيما قال الكاتب الصحفي النائب محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية، إن هذا الاقتراح لا يخص وزارة السياحة بذاتها ،لاسيما وأن وزارة السياحة تعد المسئولة عن إعداد برامج لتنشيط وجذب السياح من كل دول العالم، مقترحا إحالة الاقتراح برغبة إلي لجنتى النقل والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ باعتبارهما المنوط بهما مناقشة الموضوع .