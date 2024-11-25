شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: الرسالة الإعلامية أهم الأسلحة فى مواجهة تحديات تواجه المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، المهندس خالد عبد العزيز بعد تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجى لتجديد الثقة فيه رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة وأحمد المسلمانى لتعينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.

وقال جمال الكشكى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذا التغيير استكمال واستمرار لمسار التطوير فى المنظومة الإعلامية والصحفية، مشيرا إلى أن هناك حرص من مؤسسات الدولة على اختيار الكوادر من ذوى التخصص والكفاءات فى ظل ثورة تكنولوجية تمر بها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وفى ظل الذكاء الاصطناعى، وكذلك فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية والإقليم وتمر بها خرائط العالم بشكل عام.

وأشار الى أن كل هذا يحتاج الى عقول ورؤى وفلسفة تستطيع التعامل إعلاميا وصحفيا بحكمة ورشد بما يحفظ ويصون الأمن القومى المصرى من ناحية، ومن ناحية أخرى يحقق الرسالة التنويرية والتثقيفية ويرفع درجة الوعى لدى المصريين، متابعا :"لذلك يحدونا الأمل والتفاءل بشكل كبير بتولى هذه الأسماء المسئولية فى هذا التوقيت، لاسيما أن الرسالة الإعلامية أهم الأسلحة فى مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة والإقليم".