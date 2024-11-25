شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": اختيارات الهيئات الإعلامية خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن اختيارات الهيئات الإعلامية يؤكد حرص الدولة على تغيير المشهد الإعلامي بما يتماشى مع التحديات الداخلية والخارجية ويهدف إلى تطوير المشهد الإعلامي مستقبلاً وبفكر مختلف.

وقال عدلي في تصريحات له إن الإختيارات تعد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الإعلام في بلادنا، حيث أن أسماء الأعضاء للهيئات من أصحاب الكفاءة والخبرة في القطاع الإعلامي والصحفي مما يؤكد قدرتهم على قيادة المشهدين الإعلامي والصحفي خلال المرحلة الدقيقة المقبلة.

وأضاف: "نحن في نقابة الإعلاميين ندعم هذه الاختيارات ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع القيادة الجديدة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تحسين وتطوير المشهد الإعلامي"، مشدداً على أن هذه الاختيارات ستسهم في رفع مستوى المهنة وتقديم محتوى إعلامي متميز يخدم المجتمع.

وأكد عدلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مستمرة من قبل الدولة لتحديث وتطوير الإعلام الوطني، وأن التعاون بين النقابة والهيئة الوطنية للإعلام سيكون ركيزة أساسية لتحقيق النجاح المطلوب.

واختتم رئيس لجنة التدريب والتثقيف تصريحه قائلاً: "نحن على يقين بأن هذه المرحلة الجديدة ستكون مثمرة ومليئة بالإنجازات، ونتمنى كل التوفيق للجميع في مهامهم الجديدة."