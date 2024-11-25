شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: رفع أسماء 716 شخصا من القوائم الإرهابية رسالة للمجتمع الدولى أن مصر دولة قانون والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يؤكد للجميع سواء في الداخل أوالخارج أن القانون هو الحكم في القضايا المختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء فى المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن هذه الخطوة تعد نموذجاً يُحتذى به في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعية إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات، موضحة أن هذا القرار يعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.

