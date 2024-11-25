شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب الجلسات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المزمع عقدها الأسبوع القادم، إدلاء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية، أمام المجلس النيابي، وذلك تفعيلا للمواد القانونية بالتشريعات المنظمة، كشرط لممارسة عملهم.

يأتي ذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ثلاث قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلان برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني.

وتقضي المادة (77 ) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق"،

ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة 2018 تقضي المادة (9 )، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

أيضا نص القانون الصادر برقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة يقضي في مادته (9) بأن يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق.