شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تهنئ عبد الصادق الشوربجى بتجديد الثقة كرئيس للهيئة الوطنية للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهنئة إلى المهندس عبد الصادق الشوربجي، بمناسبة صدور قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة به كرئيس للهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك السادة أعضاء الهيئة الذين وقع عليهم الأختيار.

وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهم خالص التوفيق فى تأكيد رسالة الدولة الإعلامية وإعلاء القيم والثوابت الوطنية ومواصلة تطوير الاداء الاعلامى بما يرتقى إلى طموحات الجديدة.



