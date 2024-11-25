شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لـ أحمد المسلمانى بعد تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني، وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا على أحمد ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال حلمي أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق محمد حشيش ممثلا لنقابة الإعلامية، وسامي عبد السلام سعدون ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين يوسف من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية لأحمد المسلمانى:

- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1992.

- أمين عام اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية - رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية .

- ⁠كاتب بالأهرام، ويكتب في صحيفتى الاتحاد الإماراتية وأساس اللبنانية.

-عمل مستشارًا للدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل ، كما عمل مستشارًا للرئيس السابق عدلي منصور 2013-2014.

- قام بتحرير كتاب "عصر العلم" للدكتور أحمد زويل.. تقديم الأديب العالمي نجيب محفوظ .

- عمل محللاً سياسياً لقناة dmc ، ويقوم بتقديم برنامج "الطبعة الأولى" علي قناة الحياة .

- له عدد من المؤلفات في العلوم السياسية، أبرزها: "الحداثة والسياسة"، "الهندسة السياسية"، "الجهاد ضد الجهاد"، "أمة في خطر"، "معالم بلا طريق". وله تحت الطبع كتاب (قريبا من التاريخ .. لقاءات مع ملوك ورؤساء).

-في عام 2009 أسس في محافظة الغربية مؤسسة المسلماني الخيرية تعمل المؤسسة في مجال التعليم وتنمية المدارس من خلال مبادرة "أكفل مدرسة" تحت رعاية الدكتور فاروق الباز .

