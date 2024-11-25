شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد عبد العزيز، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك أعضاء المجلس الذين وقع عليهم الأختيار.

وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهم خالص التوفيق فى تأكيد رسالة الدولة الإعلامية وإعلاء القيم والثوابت الوطنية ومواصلة تطوير الاداء الاعلامى بما يرتقى إلى طموحات الجديدة.

