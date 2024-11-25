شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: تحديث المنظومة البحرية يشهد بها القاصى والدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلين على قانونين إحداهما موضوعى، وهو قانون السفن التجارية، والآخر إجرائي وهو التجارة البحرية.

وتابع فوزى خلال الجلسة العام لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:"هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصى والدانى، وتتم بدعم من القيادة السياسية، ووجود كامل الوزير نائبا لرئيس مجلس الوزراء على رأس وزارة النقل".

وأشار إلى أن قناة بنما تقوم بتسيير ربع حمولة النقل البحري فى العالم ولديها 7100 سفينة، متابعا :"وليبيا وسنغافورة كلها دول قامت اقتصادياتها على النقل البحري، القانون كان يقول أن ملكية السفينة هى السبب الوحيد لرفع العلم المصرى، ومن القواعد الجوهرية فى القانون البحرى أن كل سفينة يجب أن ترفع علم لأنه هو الذى يخضع للالتزام بالقوانين والولاية القضائية".

وذكر المستشار محمود فوزى أن قناة بنما تبوأت تلك المكانة لثلاث لأسباب أولها سهولة التسجيل والحوافز الضريبية المتعددة والعمالة الرخيصة .