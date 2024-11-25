شكرا لقرائتكم خبر عن كيف غيرت حياة كريمة شكل المعيشة فى الريف المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال “حياة كريمة” مستمرة في تطوير البشر قبل الحجر، وستواصل مجهوداتها لمحو آثار المعاناة والفقر بكل أنواعه، وستبقى مسيرة التطوير مستمرة لينعم جميع المواطنين بجميع محافظات مصر.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن "حياة كريمة" حقتت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع أسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، فمنذ إطلاق المبادرة تستمر جهود المؤسسة من أجل الارتقاء بالقرى والنجوع والمناطق النائية، وهو ما لمسه الأهالى من خدمات حقيقية غيرت خريطة القرى ووفرت الحماية لأسر وجدت أسقفاً تحميها من برد الشتاء، ومياهاً نظيفة بالتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حتى تحولت المبادرة إلى أكبر مشروع قومى فى مصر، حيث يستفيد منه 33 مليون مواطن كمرحلة أولى، إذ تستهدف المبادرة تقديم خدماتها إلى أكثر من 58 مليوناً.

وتواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها فى مجال الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة الفرد وتأمين الحياة الكريمة للمواطن المصرى، بخاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال عدة محاور يأتى على رأسها الأمن الغذائى.



