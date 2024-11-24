شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: توجيه الرئيس السيسى برفع 716 من قوائم الإرهاب له دلالات إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قرار محكمة الجنايات المختصة برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمة، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وما أسفر عنه هذا القرار من لفتة إنسانية من الرئيس السيسي، فرصة تاريخيه لدخول عدد آخر من أبناء الشعب المصري والانخراط في المجتمع.

وأضاف أبو شقة، أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين يحافظ على نسيج الوطن، وأن خطواته وقراراته لها دلالات إيجابية كبيرة في ضم عدد من المواطنين، وعودتهم إلى حضن الوطن، إذا ثبت عدم ارتكابهم لجرائم، ورسالة تدحض كل أفعال المخربين وأهل الشر الذين لا يريدون لهذا الوطن إلا الشر ولا يريدون أن يقوم بأبنائه جميعاً.

وشدد أبو شقة على أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة وحاسمة وترتب كامل الحقوق القانونية والدستورية للمرفوع أسماؤهم من قوائم الإرهاب.

وتابع أبو شقة: هذه فرصة تاريخية وسانحة لدخول من أراد أن يطهر نفسه وأن يعود مواطنا صالحاً يكون له كافة الحقوق الدستورية والقانونية دون انتقاص.

وكانت محكمة الجنايات المختصة قررت رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.