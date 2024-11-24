شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: استبعاد 716 من قوائم الإرهاب خطوة استثنائية تستحق الإشادة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور باسل عادل، رئيس كتله الحوار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 من قوائم الإرهاب في خطوة استثنائية تستحق الإشاده والاحترام، وتؤكد كتله الحوار احترامها للقياده السياسية وتوجيهاتها نحو مزيد من بسط الحريات، حيث أصدرت محكمة الجنايات قرارها برفع 716 اسما من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءا علي طلب النيابه العامه وبعد التحقق الأمني من توقفهم عن نشاطهم الإرهابي والمعادي للدولة.

وأشار رئيس الكتله إلى تلقيه بكل تقدير واحترام، وبسعادة بالغة، قرار محكمة الجنايات الموقرة برفع أسماء 716 فردًا من قوائم الإرهاب، بناءً على طلب النيابة العامة المصرية.

واعتبرت كتلة الحوار أن هذا القرار يعكس التزام القضاء المصري بمبادئ العدالة وتطبيق القانون، وتأكيده على أن حقوق الأفراد وحرياتهم تظل محمية بقوة القانون والدستور، مشددة أن مثل هذه القرارات تدعم الثقة في مؤسسات الدولة، وتُظهر حرص النيابة العامة المصرية والقضاء المصري على تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الأدلة والحقائق، وبما يضمن الحفاظ على التوازن بين مكافحة الإرهاب وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأكدت أن هذا التوجه الإيجابي هو خطوة مهمة في مسار سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات، آملة أن تتواصل الجهود لإعادة النظر في كل الملفات المرتبطة بهذا الشأن بما في ذلك ملف الحبس الأحتياطي بما يحقق العدالة ويخدم استقرار الوطن ووحدته ويدعم صلابة المجتمع المصري.