شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادرة بداية جديدة".. رؤية شاملة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة حياة المصريين عبر محاور وبرامج متنوعة، وتشمل:

1. تحقيق رؤية مصر 2030: من خلال تحسين النظام الصحي، التعليم، الرياضة، والثقافة.

2. تطوير التعليم: تحديث المناهج وتدريب المعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا.

3. تعزيز الصحة: إطلاق حملات توعية وقوافل علاجية لتحسين الخدمات الصحية في المحافظات.

4. الاهتمام بالرياضة: توفير البنية التحتية الرياضية ودعم الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

5. إثراء الثقافة: عبر تعزيز دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

6. تأمين فرص عمل: توفير وظائف جديدة وتطوير المهارات بما يتماشى مع سوق العمل.

7. تحقيق العدالة في الخدمات: ضمان توزيع الخدمات بشكل عادل وفعال لجميع الفئات.

8. تعزيز القيم والمبادئ: بدعم من الأزهر والكنيسة لضمان بناء أجيال ذات أخلاقيات قوية.

9. التركيز على التكنولوجيا والابتكار: تمكين الأجيال الشابة من استخدام التكنولوجيا الحديثة.

10. تعزيز الشراكات: من خلال تعاون الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان نجاح المبادرة.